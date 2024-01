Speronato da ragazzini in scooter mentre viaggia in motorino a Palermo: scatta la denuncia

Pare che lo scopo dei ragazzini fosse semplicemente quello di far cadere il 40enne dal mezzo. L'uomo denuncia.

Un episodio di violenza a Palermo, dove due ragazzini in scooter avrebbero speronato un uomo mentre si trovava sul monopattino e lo avrebbero fatto cadere.

Purtroppo il malcapitato ha riportato delle ferite ed è finito in ospedale.

Monopattino speronato in piazza Sturzo a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani avrebbero affiancato – con il loro scooter elettrico – il 40enne nei pressi di piazza Sturzo, a Palermo, e lo avrebbero fatto cadere. Apparentemente i due non avevano intenzione di rapinarlo. Dopo averlo visto a terra, sanguinante e dolorante, infatti, sarebbero fuggiti via.

Per il 40enne si è rivelato necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Avrebbe riportato delle ferite, i medici hanno dato 8 giorni di prognosi. Il protagonista della brutta vicenda ha deciso di presentare denuncia alla polizia.

Il video virale

I brutti episodi con protagonisti i monopattini, purtroppo, sono frequenti a Palermo. Uno – di natura ben diversa da quello appena narrato – si è registrato lo scorso settembre. Sui social è apparso un video di un uomo che circolava in monopattino lungo via Cantieri e portava sulla schiena un materasso. Un carico certamente inadatto al mezzo in questione. Il comportamento bizzarro dell’utente della strada è stato denunciato da più parti e per alcuni giorni ha stimolato il dibattito pubblico sulla sicurezza stradale.

