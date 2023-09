“Gita” in monopattino con il materasso attaccato alla schiena – VIDEO da Palermo

"Solo a Palermo": è virale il video del bizzarro comportamento di un utente della strada. Ecco cosa è accaduto.

Va in giro sul monopattino con il materasso attaccato alla schiena, lo riprendono e il video diventa virale: è accaduto nei pressi di via dei Cantieri a Palermo.

Il filmato gira già da qualche giorno ed è stato perfino condiviso dal ministro Matteo Salvini, il cui commento sui social è: “Ma come si fa? Con il nuovo Codice della Strada anche targa e assicurazione per i monopattini. Anche se contro certi comportamenti idioti non si possono fare miracoli”.

In monopattino con il materasso, accade a Palermo

“Solo a Palermo”, recita uno dei tanti commenti al video virale condiviso dalla pagina “Sicilia VHS” su Instagram e ricondiviso da centinaia di persone sul web e su tutti i social. Le stesse parole usate da chi ha girato e condiviso il filmato.

Il “genio” di turno – così lo definiscono ironicamente sui social – avrebbe deciso di trasportare il materasso attaccandolo alla schiena con il nastro adesivo. Così da portare a termine la sua “missione” senza rinunciare alla comodità e alla velocità del monopattino.

Sui social, però, c’è anche chi segnala un altro atteggiamento “bizzarro”. Sembra, in apparenza, che la persona che ha girato il video stesse utilizzando lo smartphone alla guida. Su questo, però, non si può avere ovviamente certezza. Il dettaglio, però, non passa inosservato agli occhi attenti e giudicanti della platea dei social.

Fonte foto e video – Sicilia VHS