Incidente sulla Provinciale 41, camion ribaltato e traffico deviato

Incidente sulla Menfi - Bivio Misilbesi (AG): disagi per il traffico.

Si è registrato nella mattinata un brutto incidente sulla Strada Provinciale 41 Menfi – Bivio Misilbesi (in provincia di Agrigento): un camion si è ribaltato.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 9 del mattino.

Camion ribaltato sulla Provinciale 41

Rimangono ancora da confermare i dettagli sulla dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso – per cause da accertare – il controllo del mezzo pesante, che si sarebbe ribaltato.

Il traffico è stato deviato per permettere l’intervento dei soccorritori. Fortunatamente sembra che le conseguenze dell’impatto non siano state gravi per il conducente.

Fonte immagine: Facebook – Il Futuro dipende da Te