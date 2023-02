Incidente sulla A4, muore la catanese Laura Amato: tornava dalla sua festa di compleanno

Laura Amato, di origini catanesi, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e parenti.

Ha origini siciliane una delle due vittime del terribile incidente stradale avvenuto tra venerdì e sabato lungo l’autostrada A4, alla barriera di Milano Ghisolfa, in direzione Torino.

Si tratta di Laura Amato, 54 anni, nativa di Catania e operatrice sanitaria della clinica Macedonio Melloni del capoluogo meneghino. La donna stava tornando dalla festa organizzata per festeggiare il suo compleanno.

Laura Amato morta insieme all’amica

Laura aveva compiuto gli anni a gennaio, ma aveva celebrato il compleanno con amici e colleghi venerdì sera. La seconda vittima del sinistro è Claudia Turconi, 59 anni, che si trovava sulla stessa auto di Laura Amato.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, le due donne sarebbero state travolte da una Lancia Musa condotta da un 39enne di origini straniere.

La vettura sarebbe giunta a tutta velocità all’altezza del casello. Per le due vittime non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: Facebook