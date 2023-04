Tragico incidente del Messinese, muore il 36enne Antonio Caputo: soccorsi inutili

Fatale lo schianto avvenuto nella serata di domenica, Antonio Caputo ha perso la vita a soli 36 anni. Ecco cos'è successo.

Ha un nome la vittima dell’incidente stradale mortale avvenuto nella serata di ieri, domenica 23 aprile, intorno alle 21, a Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

A perdere la vita è stato Antonio Caputo, 36 anni, protagonista di un brutto sinistro mentre si trovava in sella alla sua moto in contrada Pissi, all’altezza dell’incrocio tra via Consolare Antica e via Trazzera Marina.

Lo schianto e la morte

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Antonio Caputo avrebbe perso il controllo della propria Ducati, schiantandosi contro un palo della luce. Lo scontro si sarebbe rivelato immediatamente fatale per il 37enne, originario del posto.

A nulla, infatti, sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per determinare l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Fonte foto: Facebook – Tony Caputo