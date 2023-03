Incidente stradale a Sinagra, pullman finisce in una scarpata: tre feriti

Il mezzo turistico durante una manovra avrebbe divelto il guardrail precipitando per alcuni metri in una scarpata

Momenti di paura per i passeggeri di un pullman finito in una scarpata sulla strada statale 116, nel territorio di Sinagra, in provincia di Messina.

Divelto il guardrail durante una manovra

Per cause ancora da accertare, secondo le prime informazioni, il mezzo turistico partito da Villabate e diretto a Tortorici, durante una manovra avrebbe divelto il guardrail precipitando per alcuni metri in una scarpata.

L’intervento dei vigili del fuoco

Fortunatamente solo tre passeggeri avrebbero riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri per prestare il primo soccorso ai feriti e chiarire la dinamica dell’incidente.