Tremendo frontale sulla SS 125, morte due donne: traffico interrotto

Terribile incidente sulla SS 125, il bilancio parla di due donne morte e di due feriti trasportati in ospedale.

Un incidente stradale mortale è avvenuto attorno alle 22,30 di ieri a poca distanza dalla località di Palau, in provincia di Sassari.

Lo schianto si è verificato lungo la Strada Statale 125, all’altezza dell’incrocio per Stazzo Pulcheddu. Una Toyota e una Lancia si sono scontrate in un violento frontale. A bordo dei due mezzi si trovavano rispettivamente tre donne e un uomo.

Il bilancio e i soccorsi

Il sinistro ha causato la morte di due donne, mentre le altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in gravi condizioni in ospedale. Il traffico stradale tra Arzachena e Palau è rimasto bloccato per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riuscire a liberare gli occupanti dalle lamiere, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.