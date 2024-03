Sciacca, auto rimane schiacciata tra due camion sulla statale 115: un morto e un ferito grave

Come comunicato da Anas, il traffico è provvisoriamente bloccato sulla strada "Sud Occidentale Sicula"

Grave incidente sulla Statale 115 dove – a causa di un tamponamento tra più veicoli – una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Come comunicato da Anas, il traffico è provvisoriamente bloccato sulla strada “Sud Occidentale Sicula” a Sciacca (AG).

Incidente stradale mortale sulla 115: una persona deceduta

Per cause ancora in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un grave incidente lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” a Sciacca, nell’agrigentino. Nello specifico, un auto sarebbe rimasta schiacciata tra due camion, provocando il terribile bilancio di un morto e un ferito in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, insieme al supporto di ambulanze, forze dell’ordine ed elisoccorso hanno effettuato il primo soccorso alle persone coinvolte.