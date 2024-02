Milazzo, vasto incendio in una rosticceria nella frazione di Olivarella: sul posto i Vigili del fuoco

Indagini in corso sulle cause

Danni ingenti ad una nota rosticceria situata via Enrico Berlinguer situata a Milazzo, nella frazione di Olivarella. Un grosso incendio ha interessato l’intera struttura all’alba di questa mattina. Intorno alle 5.30 la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo è intervenuta per domare le fiamme.

Danni significativi alla struttura

L’incendio è stato ulteriormente alimentato dalla presenza di oli e grassi all’interno della struttura, tanto che in un primo momento spegnere le fiamme si è rivelato più difficile del previsto. Tuttavia, grazie alla prontezza e alla competenza della squadra dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate. Il fuoco ha causato danni strutturali significativi, rendendo necessario un lavoro prolungato per mettere in sicurezza l’area.

Indagini sulle origini dell’incendio

La squadra del 115 ha terminato dopo ore le operazioni per mettere in sicurezza i luoghi. In corso controlli per stabilire le cause del rogo ad un’attività conosciutissima nel comprensorio per la qualità dei prodotti e la gentilezza della famiglia Torre. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Milazzo che hanno effettuato le prime indagini per capire se l’incendio abbia avuto origine dolosa.

