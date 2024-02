Milazzo, il Commissariato di Polizia diventa centro turistico

Previsto un finanziamento del Pnrr di due milioni di euro per la riqualificazione della struttura di Milazzo. Gli uffici delle Forze dell’Ordine si trasferiranno invece nell’ex municipio di San Filippo del Mela

MILAZZO (ME) – Entro fine marzo lo storico presidio del Commissariato di Polizia di via Crispi dovrà lasciare gli uffici di Milazzo per spostarsi a San Filippo del Mela come da tempo annunciato, non senza alcune proteste. L’istituzione, per il fondamentale ruolo che svolge per la comunità, continuerà ovviamente a rappresentare in qualsiasi caso un riferimento per la città e per il territorio in materia di sicurezza.

Per le diverse esigenze degli utenti, a cominciare dal rilascio dei passaporti fino ad altre pratiche, saranno dunque a disposizione i locali del vecchio municipio di San Filippo, che necessita di alcuni interventi per essere reso idoneo. Proprio per questo motivo lo spostamento, che sarebbe dovuto avvenire nel mese di novembre, è slittato e dovrebbe vedere la sua effettiva concretizzazione a marzo. La storica sede, che attualmente ospita il commissariato di Milazzo, accanto al palazzo municipale, è oggetto di un finanziamento di riqualificazione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza da oltre 2 milioni di euro con tanto di bando di esecuzione dei lavori già assegnato.

Il vecchio Commissariato diventerà un centro turistico

Una data inderogabile per rispettare il programma che il sindaco Pippo Midili ha sottoscritto e che nel caso del mancato rispetto delle tempistiche, prevede, oltre alla perdita dei fondi, anche una responsabilità erariale per lo stesso primo cittadino. Una volta avviati i lavori di bonifica del vecchio mercato coperto, la ditta nella fase successiva dovrà procedere alla demolizione dell’intero edificio.

I nuovi lavori prevedono la trasformazione del Commissariato di Polizia in un centro turistico, così come annunciato dall’Amministrazione, che aveva reso noto questo piano lo scorso mese di ottobre, dopo aver sottoscritto il contratto con l’Ati Gaia Costruzioni srl di Messina. Il progetto è stato redatto dallo studio di architettura Bartolo Doria di Milazzo.

L’edificio verrà demolito e ricostruito

Nello specifico, l’intervento di ristrutturazione consiste nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, in modo da creare un collegamento diretto tramite una passerella aerea con il Palazzo municipale. Il luogo diventerà dunque un centro servizi a supporto delle attività turistiche, che occuperà l’intero lotto su cui insiste appunto l’ex mercato coperto e l’attuale sede del commissariato di Polizia, ponendosi come “uno strategico nodo di collegamento tra la via Francesco Crispi e la via Pescheria, al fine di rivitalizzare questa arteria storica, un tempo luogo di attività legate ai temi del mare”.

Prevista anche una piccola sala convegni per attività culturali, oltre ad aree espositive e spazi operativi da utilizzare per scopi turistici, promozionali e di rappresentanza. Secondo l’assessore al Turismo Santi Romagnolo “l’obiettivo del progetto è quello di innescare processi di rigenerazione urbana determinando nuovi percorsi e utilizzazioni di spazi altrimenti marginali affinchè l’edificio possa rappresentare, sia nel tempo che nello spazio, una nuova identità per la città di Milazzo”. Adesso sarà necessario attendere il mese di marzo per verificare se questa volta i tempi dello spostamento verranno rispettati.