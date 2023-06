Incidente sulla SS288: autocarro si ribalta, frumento in strada

Pioggia di frumento in strada a causa di un incidente autonomo avvenuto in Sicilia. Un autocarro si è ribaltato nel catanese.

Prudenza sulla Statale 288

Al momento non ci sono dettagli ma è certo che la vettura si sia ribaltata lungo la Strada Statale 288 in direzione Catania all’altezza dello svincolo per Ramacca. Si raccomanda di procedere con prudenza.