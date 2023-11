Incidente sulla statale 284 nel Catanese, coinvolte due auto e un camion: feriti

Sul luogo dell'incidente, lanciato l'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere ai feriti

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (29 novembre) sulla strada statale 284 fra Scalilli, territorio di Paternò, e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire il sinistro avrebbe coinvolto almeno tre tre veicoli: due automobili ed un camion. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite alcune persone.

L’intervento del 118

Sul luogo dell’incidente, lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere ai feriti. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Paternò.