“C’è una donna nel fiume”, passante lancia l’allarme: il tragico ritrovamento

Una donna di 34 anni, la cui identità è ancora ignota, è stata ritrovata morta all'interno di un fiume: la dinamica è tutta da chiarire

Tragedia a Garbagnate Milanese. I vigili del fuoco sono intervenuti infatti per recuperare il corpo di una ragazza trovata morta in un fiume della zona. A dare l’allarme è stato un passante: tutto sta accadendo in via Famela nel canale Villoresi. Sul posto sono intervenuti APS di Rho, specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori provenienti dal Comando di Torino. Sul luogo presenti anche Carabinieri e personale del 118.

Ragazza trovata morta in un fiume: dinamica ancora da chiarire

Al momento cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: non si esclude nessuna pista investigativa. Si sa solo che si tratta di una ragazza ma la sua identità non è stata resa pubblica. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una donna presumibilmente di origini orientali di 34 anni: aveva ancora gli abiti addosso e il corpo non presentava uno stato di avanzata decomposizione. Non ha presente segni di violenza sul corpo. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la giovane era scomparsa lo scorso 19 novembre: quello stesso giorno i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa.

