Incidente sulla Tangenziale di Catania, c’è un ferito: traffico in tilt

Lunghe code sulla Tangenziale di Catania a causa dell'incidente. Si registra un ferito, sul posto i sanitari del 118.

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo la Tangenziale di Catania, lungo la carreggiata che porta allo svincolo Catania Centro-San Gregorio, in direzione Messina, a causa di un incidente stradale.

Incidente Catania, ferito in ospedale

Nel sinistro sarebbe rimasto rimasto ferito il conducente di una vettura, per il quale è stato necessario il soccorso da parte dei sanitari del 118 e il trasferimento in ospedale in ambulanza.

Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute della persona ferita. Non è ancora chiaro cosa possa avere causato l’incidente e se nell’occasione possano essere rimaste coinvolte altre vetture.

L’incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania ha provocato la formazione di lunghe code e rallentamenti.