Paura al porto di Trapani, anziano falciato da auto: trasportato al Pronto Soccorso

Incidente a Trapani, con un uomo che è stato colpito in pieno da un'auto in transito. Per lui disposto il trasferimento in ospedale.

Attimi di paura quelli vissuti nella giornata di lunedì 20 novembre in via Ammiraglio Staiti, al porto di Trapani, dove un anziano è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo stava attraversando la strada quando, improvvisamente, sarebbe piombato il mezzo a quattro ruote che lo ha falciato in pieno.

L’arrivo dei soccorsi

A quanto pare, l’incidente sarebbe avvenuto in una zona poco illuminata. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

L’uomo sarebbe stato cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.