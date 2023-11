Scontro tra Kia e auto della polizia in via dei Mille a Trapani

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro: si sospetta che a provocare l'incidente sia stata il mancato rispetto di una precedenza.

Si è registrato un nuovo incidente stradale a Trapani: coinvolti due mezzi, una Kia Sportage e un’auto della polizia.

Fortunatamente, sembra che non ci siano stati feriti.

Incidente a Trapani, coinvolta auto della polizia

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo con a bordo personale della Questura di Trapani e la Kia si sarebbero scontrati in via Dei Mille. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento, anche se si sospetta che all’origine dell’impatto vi sia il mancato rispetto di una precedenza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della polizia municipale per i rilievi di rito.

Scontro sulla SP 10

Quello di Trapani non è l’unico incidente che si è verificato nelle scorse ore. Un altro sinistro ha interessato la Strada Provinciale 10 (Ragusa – Chiaramonte Gulfi) nel pomeriggio di venerdì 3 novembre. Tre i mezzi coinvolti: due auto e un furgone; quattro le persone ferite. Sulla dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 17.30, sono in corso le indagini di rito per stabilire le eventuali responsabilità di quanto accaduto e le cause dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia di Stato, polizia municipale e operatori del 118 per soccorrere i feriti.

Immagine di repertorio