Incidente all’incrocio tra via Garibaldi e piazza Calvario: 2 feriti

L'incidente è avvenuto a Vittoria (RG) intorno alle ore 23.

Pericoloso incidente stradale in pieno centro storico in via Garibaldi a Vittoria, in provincia di Ragusa: il bilancio, secondo le prime informazioni, sarebbe di due feriti.

Ancora da chiarire la dinamica della vicenda, avvenuta intorno alle 23 di ieri, 4 luglio 2023.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Garibaldi e piazza Calvario. Sul posto, in seguito all’impatto, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e gli operatori della polizia municipale di Vittoria per i rilievi di rito.

Foto di Franco Assenza