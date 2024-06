Violento impatto tra due auto, incidente in pieno centro a Vittoria: due feriti, uno è grave

Ennesimo incidente stradale nel giro di poche ore: una persona in codice rosso in ospedale.

Si registra un nuovo incidente stradale in pieno centro a Vittoria, in provincia di Ragusa, nei pressi di via Magenta (vicino piazza del Popolo).

Due le auto coinvolte e altrettanti i feriti. Uno dei conducenti sarebbe in gravi condizioni.

Incidente a Vittoria, impatto in via Magenta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrate due auto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, uno in maniera più grave e l’altro in modo più lieve.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso entrambi e trasferito il ferito più grave all’ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso.

Due tragedie in meno di 24 ore

Questo non è certo l’unico incidente che si è registrato in Sicilia nelle ultime ore. Nelle giornate del 3 e del 4 giugno, infatti, si sono verificati ben due incidenti mortali, uno sulla Statale 118 a Prizzi (nel Palermitano) e l’altro sulla Gela-Scoglitti.

Nel primo caso ha perso la vita un giovane di 20 anni – Dario Mortellaro, originario di Santo Stefano di Quisquina (Agrigento) -, vittima di uno scontro Tir-auto nei pressi di del bivio per Palazzo Adriano della Statale. La vittima del secondo incidente, invece, è un ciclista di Mazzarrone (Catania), Raffaele Mazza. L’uomo è morto dopo l’impatto tra un furgone e un gruppo di ciclisti.

