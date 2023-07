Incidente in via Noviziato Casazza, giovane resta incastrato in guardrail: soccorso

Brutto incidente per un giovane in via Noviziato Casazza. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarlo.

Rocambolesco incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 30 luglio, in via Noviziato Casazza (Strada provinciale 42) a Messina.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane a bordo di una Vespa 50 è andato a sbattere in maniera autonoma contro il guardrail, rimanendovi incastrato con la gamba.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare un pezzo della barriera con una moto troncatrice per riuscire a liberare l’arto rimasto bloccato.

Il giovane, successivamente, è stato medicato dai sanitari. Fortunatamente, non si parlerebbe di gravi conseguenze per la sua vita.