Seat si schianta contro auto parcheggiate, coppia ferita dopo incidente nella notte ad Agrigento

Corsa all'ospedale San Giovanni di Dio per i due 70enni feriti.

Momenti di paura in via Petrarca ad Agrigento, dove nella notte si è verificato un brutto incidente. Il bilancio è di due feriti.

Si tratta di una coppia di 70enni, finiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo l’impatto.

L’incidente in via Petrarca ad Agrigento

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava a bordo di una Seat quando improvvisamente – per cause da accertare – il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro due auto parcheggiate a bordo strada. In seguito all’impatto, la Seat si sarebbe ribaltata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e le Volanti della Questura per i rilievi e le operazioni di soccorso. I sanitari hanno estratto la donna – rimasta incastrata tra le lamiere – dal mezzo e hanno trasferito entrambi i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti e le cure necessarie. La donna avrebbe riportato un trauma cranico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La tragedia sulla Statale 115

Negli scorsi giorni la comunità agrigentina ha dato l’ultimo saluto all’ennesima vittima della strada. Si tratta di Antonio Araca, 48 anni, morto in seguito a un tragico incidente sulla Statale 115 – nel territorio di Sciacca – lo scorso 5 marzo. La vettura dell’uomo sarebbe rimasta schiacciata tra due camion in seguito a un tamponamento a catena lungo la Statale. Per il 48enne, padre di una bambina piccola e presidente dell’associazione “Nebrodi Adventure Park”, non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio