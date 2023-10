Incidente vicino al Palazzo di Ferro, scontro frontale con ferito tra Lancia Y e Fiat Punto

Un ferito e traffico in tilt: è il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata nel Catanese.

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, si è registrato un incidente in via Vittorio Emanuele a Paternò (provincia di Catania).

Il sinistro è avvenuto vicino al cosiddetto Palazzo di Ferro.

Incidente in via Vittorio Emanuele a Paternò

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate frontalmente due auto: una Lancia Y e una Fiat Punto. In seguito al violento impatto, uno dei conducenti sarebbe rimasto ferito. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere il ferito e i vigili urbani di Paternò per i rilievi del caso ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità. Si sarebbero registrati dei rallentamenti del traffico.

Immagine di repertorio