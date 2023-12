Incidente di viale Lazio, operato il 17enne ferito: si trova ancora in coma

Proseguono, nel frattempo, le indagini sull'incidente di viale Lazio. Si ipotizza il coinvolgimento di un secondo mezzo.

È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il giovane di 17 anni che si trova in coma dopo il tremendo incidente stradale che si è verificato in viale Lazio a Palermo e che è costato la vita all’amico 22enne Michelangelo Aruta.

Il ragazzo per il quale è stata decisa l’operazione era rimasto incastrato tra le lamiere della Smart che era letteralmente volata dal ponte di viale Lazio, riportando numerosi traumi. Le sue condizioni di salute continuano a essere gravi e sono costantemente monitorate dai medici di Villa Sofia.

Indagini in corso

Niente da fare, invece, per il 22enne che si trovava in sua compagnia al momento del sinistro. Secondo le prime ipotesi, nell’incidente potrebbe essere stata coinvolta una seconda vettura.

Si ipotizza, infatti, la presenza di un furgone in occasione del sinistro. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto la mattina del 24 dicembre.