Violento tamponamento tra tre auto, in viale Regione Siciliana: traffico in tilt

Ancora un incidente a Palermo, traffico bloccato e lunghe code lungo viale Regione Siciliana.

Ancora un incidente a Palermo, per l’esattezza lungo il trafficatissimo viale Regione Siciliana, intorno alle 11 del mattino.

Coinvolte tre auto. Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, coinvolte 3 auto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento all’altezza di via Pitrè, lungo la corsia in direzione Catania. In seguito al violento impatto, sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte. Il traffico è andato in tilt a causa dell’incidente. Si segnalano, quindi, lunghe code di auto e mezzi lungo l’arteria del capoluogo regionale.

La tragedia a Falsomiele

Un altro incidente si è registrato nelle scorse ore, intorno alle 21 di ieri sera, a Palermo. Purtroppo in questo caso l’esito è stato mortale per un 69enne del posto, Emanuele Leto, investito da un’auto nei pressi di via San Filippo mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Inutili, purtroppo, l’intervento del personale del 118 e la corsa disperata verso l’ospedale Civico di Palermo. L’uomo è deceduto poco dopo l’impatto.

Immagine di repertorio