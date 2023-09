Incidente mortale in via San Filippo, pedone falciato da Lancia Ypsilon: soccorsi inutili

Ennesimo incidente mortale a Palermo, un uomo ha perso la vita mentre stava attraversando la strada in via San Filippo.

Ancora un incidente stradale mortale a Palermo. Un uomo di 69 anni, la cui identità non è ancora nota, ha perso la vita in un tragico sinistro avvenuto nella serata di ieri, domenica 10 settembre, in via San Filippo.

Incidente in via San Filippo, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Ypsilon che sopraggiungeva sul tratto. L’uomo travolto stava attraversando la strada e non avrebbe fatto in tempo a evitare l’impatto fatale.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 insieme agli agenti di Polizia e all’Infortunistica stradale di Palermo. Nonostante il trasporto in ospedale, per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Pochi giorni fa un’altra vittima

Si tratta della seconda tragedia che si verifica lungo le strade palermitane nel giro di pochi giorni. Recentemente il 35enne Hasan Ruhel ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Messina Marine. Nell’occasione la vittima era stata presa in pieno da una Fiat 500 mentre si trovava a bordo della propria bici.