Incidente su viale della Regione Siciliana, rallentamenti e code

Disagi a Palermo per un incidente avvenuto in viale della Regione Siciliana, le indicazioni della Polizia Municipale.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, lungo viale della Regione Siciliana Sud Est, all’altezza del ponte Corleone, a Palermo.

Cos’è successo a Palermo

Il sinistro è avvenuto in direzione Catania ed è stato segnalato dalla Polizia Municipale del capoluogo siciliano attraverso i propri canali social.

Al momento, non si conoscono le cause dell’incidente stradale, così come i mezzi coinvolti. La Polizia Municipale di Palermo avvisa gli utenti della strada di possibili rallentamenti e raccomanda di procedere con prudenza.

Pochi giorni fa un altro incidente

Un altro incidente stradale è avvenuto un paio di giorni addietro sempre su viale della Regione Siciliana, ancora sul ponte Corleone. Nell’occasione, due auto e un tir si sono scontrati causando non pochi disagi alla circolazione.