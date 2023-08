Spaventoso incidente in viale Umbria, 18enne muore schiacciato contro palo

Dolore a Milano per il 18enne morto a seguito del tremendo incidente stradale avvenuto in viale Umbria, soccorsi inutili.

Non ce l’ha fatta il 18enne di origini canadesi che ieri, martedì 1° agosto, era stato travolto da un’auto in un incidente stradale avvenuto ieri in viale Umbria a Milano.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe stato falciato da un’auto che, poco prima, si era scontrata con una seconda vettura.

I soccorsi e il decesso

Al momento dell’incidente, il 18enne stava passeggiando sul marciapiede insieme ai familiari e, a causa dell’impatto, schiacciato tra l’auto e un palo.

Il malcapitato è stato trasferito all’ospedale Niguarda del capoluogo meneghino, ma è morto a causa delle gravi ferite riportare. In ospedale sono finiti anche i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia e che sono rimasti sotto choc.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in viale Umbria.