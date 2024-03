Scontro auto-scooter vicino allo stadio comunale: ferito centauro a Licata

Corsa in ospedale per il giovane ferito in seguito al brutto impatto nell'Agrigentino.

Si registra un nuovo incidente stradale a Villaggio dei Fiori di Licata, in provincia di Agrigento: ferito un centauro, trasferito in ospedale.

L’impatto vicino allo stadio comunale Calogero Saporito.

Incidente al Villaggio dei Fiori di Licata, un ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai colleghi di LicataNet, un’auto e uno scooter si sarebbero scontrati nei pressi dello stadio comunale di Licata. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Il giovane avrebbe riportato la frattura della tibia e del perone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per condurre il malcapitato al Pronto Soccorso. Dovrebbe subire un intervento chirurgico per le ferite riportate. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

La tragedia di Chiaramonte Gulfi

Un altro incidente, purtroppo mortale, si è verificato in Sicilia nelle ultime ore. Un pensionato ultraottantenne era alla guida della propria Fiat Punto, quando, per cause da accertare, ne avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro il muro di delimitazione della carreggiata e perdendo la vita. La tragedia è avvenuta a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La vittima sarebbe morta sul colpo.

