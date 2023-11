Grave incidente a Vittoria, scontro tra due scooter: tre feriti, uno grave

Ennesimo incidente stradale a Vittoria, tre persone coinvolte nel sinistro. Area limitata al traffico, ecco cos'è successo.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, in via Pietro Gentile a Vittoria, in provincia di Ragusa, davanti la chiesa di Santa Maria Goretti.

Incidente a Vittoria, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due scooter sarebbero entrati in contatto. Lo scontro ha causato il ferimento di tre persone, di cui uno grave e attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente si sono presentati i vigili urbani che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a limitare la circolazione stradale.

A quanto pare, il sinistro potrebbe essersi verificato a causa del manto stradale connesso. Maggiori dettagli sull’incidente avvenuto oggi a Vittoria potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Foto di Franco Assenza