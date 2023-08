Scontro frontale tra due auto oggi pomeriggio a Palermo, all’incrocio fra via Principe di Paternò e via Franz Liszt.

Scontro frontale tra due auto oggi pomeriggio a Palermo, all’incrocio fra via Principe di Paternò e via Franz Liszt. Nello scontro tra una Fiat Idea e una Ford C-Max sono rimaste ferite due persone, trasportate in ospedale a Villa Sofia.