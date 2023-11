Faccia a faccia Lagalla-Fratelli d’Italia, il partito: “Incontro proficuo con sindaco”

Soddisfazione da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia al termine dell'incontro con il sindaco Lagalla.

Una delegazione di Fratelli d’Italia, composta dal vicesindaco Carolina Varchi e da Giampiero Cannella, coordinatore regionale di FdI in Sicilia, Giuseppe Milazzo, eurodeputato, e Alessandro Aricò, assessore regionale, ha incontrato a Villa Niscemi il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

FdI: “Obiettivo è interesse di Palermo”

Secondo Fratelli d’Italia si è trattato di “un incontro che ha dimostrato serenità, franchezza e lealtà”. “Al termine di una proficua discussione, è emersa una sintesi tra le diverse posizioni politiche, con l’obiettivo primario di promuovere l’interesse esclusivo della città di Palermo”, spiegano ancora dal partito.

“Durante l’incontro, il sindaco Lagalla ha riconosciuto l’importante contributo fornito da Fratelli d’Italia sia a livello nazionale che regionale, sottolineando il ruolo determinante che il partito svolge nel Governo. Inoltre, ha sottolineato la necessità di riconoscere e valorizzare tale peso all’interno della coalizione e dell’amministrazione comunale di Palermo”, dicono i delegati di FdI.

“Passo verso collaborazione”

“Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la collaborazione e il lavoro congiunto per il bene della città e dei suoi cittadini. Il sindaco e la delegazione di Fratelli d’Italia si sono impegnati a continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide che Palermo dovrà affrontare nei prossimi tempi, dimostrando un impegno comune per il progresso e lo sviluppo della città”, conclude Fratelli d’Italia.