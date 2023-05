Incoronazione Carlo, domenica all’insegna dei pranzi: concerto con Bocelli

La coppia reale terrà un ricevimento privato al Castello di Windsor (zona ovest di Londra) prima di assistere al concerto

Dopo l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, sarà una domenica all’insegna dei pranzi di quartiere per gli inglesi, prima di un grande concerto al castello di Windsor. Dopo diversi giorni di prove, ricevimenti, feste in giardino e solenni incoronazioni all’Abbazia di Westminster, la coppia reale – 74 e 75 anni – oggi terrà un ricevimento privato al Castello di Windsor (zona ovest di Londra) prima di assistere al concerto.

Si esibiranno i cantanti americani Lionel Richie e Katy Perry, il pianista cinese Lang Lang, un coro di oltre 300 persone provenienti da ambienti molto diversi. E ci sarà un po’ di Italia con Andrea Bocelli. Ma nessuna celebrità musicale britannica ha risposto all’appello. Anche l’attore Tom Cruise farà un’apparizione video, mentre è stato annunciato anche Winnie the Pooh, forse sulle orme dell’orso Paddington, protagonista di un video in cui ha preso il tè con la regina Elisabetta II all’apertura del concerto del Giubileo a giugno 2022.

Domani, giorno festivo concesso appositamente per l’incoronazione, gli inglesi sono stati incoraggiati a partecipare a iniziative di volontariato ma la coppia reale non ha programmato alcuna apparizione pubblica. Ha delegato ad altri membri della famiglia reale i “grandi pranzi” e le feste di quartiere in programma oggi nel Paese. Il principe Edoardo e sua moglie Sophie si recheranno a Cranleigh nel Surrey (sud), la principessa Anna e suo marito Tim Laurence saranno a Swindon, nelle Cotswolds (ovest); le principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, sono state annunciate a Windsor. Migliaia di britannici dovrebbero partecipare a questi pranzi, con gagliardetti e decorazioni con i colori della bandiera britannica.

Ma il 72 per cento dei britannici, non motivato dall’incoronazione, non ha intenzione di prendere parte a nessuna celebrazione, secondo un sondaggio YouGov di due giorni fa. Il primo ministro Rishi Sunak ha programmato di invitare volontari, rifugiati ucraini e gruppi di giovani a Downing Street per un pranzo post-incoronazione.

L’incoronazione religiosa di ieri a Londra di Carlo III è stata una giornata storica, con tutto lo sfarzo associato ai grandi eventi della monarchia. La foto di Carlo incoronato oggi campeggiava sulla prima pagina di tutti i quotidiani britannici, che hanno celebrato la “gloriosa incoronazione” del monarca. Carlo III, che indossava pesanti vesti cerimoniali ancestrali, è stato acclamato, unto e incoronato all’abbazia di Westminster – dove ha prestato giuramento – di fronte a 2.300 invitati, in un millenario rito anglicano. Anche sua moglie Camilla è stata benedetta e incoronata.

Accompagnata da uno spettacolare corteo, la coppia è tornata in una carrozza dorata a Buckingham Palace, da dove ha salutato migliaia di sostenitori che avevano sfidato la pioggia per vederli. Il più anziano re britannico mai incoronato non è così popolare come sua madre Elisabetta II morta a settembre e ieri i manifestanti antimonarchici hanno manifestato a Londra al passaggio delle carrozze, così come in altre città britanniche.

La polizia londinese, che aveva annunciato un grado di “tolleranza” molto basso, ha arrestato sei esponenti del gruppo antimonarchico Republic, tra i quali il leader Graham Smith. Sono stati rilasciati circa 16 ore dopo. In totale, la polizia ha dichiarato di aver arrestato 52 persone a margine delle celebrazioni dell’incoronazione “per disturbo alla quiete pubblica, violazione della pace e complotto per causare disturbo pubblico intorno all’incoronazione”. Gli attivisti per il clima sono tra gli arrestati. “È qualcosa che ti aspetti di vedere a Mosca, non a Londra”, ha protestato Human Rights Watch, mentre una nuova legge, che dà alla polizia più poteri per limitare le proteste, è stata criticata anche alle Nazioni Unite.