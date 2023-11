Incredibile a bordo: hostess ubriache, volo ritardato di 24 ore

Il volo che doveva portare i passeggeri da Rio a Londra è slittato di 24 ore perchè tre membri dell'equipaggio non si sono presentati

Come nel film “Una notte da leoni”, tre membri dell’equipaggio di un Boeing 787-9 della British Airways, dopo una serata all’insegna dell‘alcool e degli eccessi, non si sono presentati al lavoro al momento della partenza del volo da Rio a Londra lo scorso 5 settembre.

I tre avevano spiegato di essere stati derubati a Rio de Janeiro, ma i dettagli sono emersi con il passare dei giorni e secondo le conclusioni dell’inchiesta della Special Tourist Support Police avevano inventato tutto per evitare di essere puniti dalla compagnia aerea.

Avvistati a cercare droga nella periferia di Rio

I tre avevano perso i loro telefoni aziendali durante una notte iniziata in una popolare località turistica nella zona portuale di Rio de Janeiro. Successivamente, sono stati avvistati cercare droga nel Complexo do Alemão, nella zona nord della città dove uno di loro è stato soccorso dopo esser stato trovato in strada privo di sensi. Altre due hostess alla fine della festa erano andate a bere in un altro bar del quartiere Vaz Lobo dove sono state derubate e poi ritrovate ubriache per strada.

Ecco cosa rischiano

Sui tre pende adesso il pericolo di un’accusa di falsa denuncia: rischiano una pena da sei mesi a un anno di carcere. L’aereo è poi ripartito con 24 ore di ritardo il 7 settembre: British Airways ha affermato che nessuna delle persone coinvolte era tornata in servizio.