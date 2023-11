Palermo, sfonda vetrina ottica e bar per tentare furto: fermato giovane

Un giovane palermitano armato di sasso ha sfondato la vetrina del bar di un cinema portando via bottiglie di liquore: fermato

Prima ha cercato di danneggiare con un masso la vetrina dell’ottica Lipari in via XX Settembre a Palermo non riuscendo nell’intento a causa del vetro che ha resistito ai colpi inferti. Successivamente si è poi spostato al cinema Rouge et Noir in piazza Verdi dove è riuscito a sfondare la vetrina e portare via diverse bottiglie di liquore dal bar del cinema.

Il giovane è stato bloccato dalla polizia

I titolari degli esercizi hanno avvisato subito la polizia, con gli agenti che hanno iniziato le ricerche. Il giovane palermitano è stato bloccato non distante dalla sala cinematografica e poi portato in commissariato: ad incastrarlo anche le immagini della videosorveglianza.