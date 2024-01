Terrore a bordo del volo Catania – Milano, passeggero ha un infarto: salvato da medico-eroe

Tanta preoccupazione per l'uomo, colpito da un malore improvviso a bordo.

Panico sul volo Catania – Milano Malpensa, dove un uomo è stato colto da un infarto ed è stato miracolosamente salvato da un medico a bordo.

L’eroe è un uomo originario di Grotte, in provincia di Agrigento, che con il suo immediato intervento ha evitato una tragedia.

Infarto sul volo Catania – Milano Malpensa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggero avrebbe avvertito un malore improvviso durante il viaggio in aereo, circa 20 minuti prima dell’inizio dell’atterraggio. Fortunatamente, il medico dell’Agrigentino – che si trovava lì per raggiungere Varese, suo luogo di lavoro – è intervenuto immediatamente, eseguendo la manovra cardiopolmonare sul paziente in arresto cardiaco e utilizzando il defibrillatore a bordo.

Una volta atterrato il volo, il paziente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Sembra che sia fuori pericolo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Lo scorso marzo, un episodio simile è avvenuto sul volo Venezia – Palermo. A causa di un malore accusato a bordo, un aereo della compagnia Ryanair ha dovuto effettuare un dirottamento del mezzo e atterrare a Napoli. Non molto tempo dopo, sempre a marzo 2023, un altro malore ha costretto il pilota di un volo Palermo – Bergamo ad atterrare a Pescara.

Immagine di repertorio