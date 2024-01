Infermiere aggredito al carcere Malaspina, gravi le ferite riportate

Il Nursind denuncia: "Grave negligenza, servono maggiori protocolli di sicurezza".

Ennesimo episodio di violenza in carcere: è avvenuto al Malaspina, dove un infermiere è stato aggredito ed è finito al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con gravi ferite.

Infermiere aggredito nel carcere Malaspina

Rimane ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. L’aggressione sarebbe avvenuta in assenza di una scorta per l’infermiere in servizio. A denunciare il fatto è stato il sindacato Nursind, che esprime “preoccupazione per l’aggressione” e sollecita “azioni immediate per garantire la sicurezza dei professionisti sanitari”.

L’operatore sanitario avrebbe riportato la frattura del setto nasale e una contusione cervicale. Per lui si sono rivelate necessarie le cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. “Ciò che suscita ulteriore inquietudine – si legge nella nota del segretario provinciale Nursind, Giuseppe Provinzano – è il fatto che il professionista non è stato né assistito né accompagnato da alcun operatore della casa circondariale, configurando una grave negligenza“.

Le richieste del sindacato

Il sindacato, dopo l’ennesima violenta aggressione al carcere Malaspina, richiede urgentemente delle misure a tutela degli operatori sanitari e del personale delle strutture penitenziarie: protocolli di sicurezza più stringenti, formazione specifica per rispondere agli attacchi violenti e incremento del personale infermieristico e di scorta.

Immagine di repertorio