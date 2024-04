Influencer arrestato per aver lasciato morire di fame il figlio di un mese

Un uomo è stato arrestato poiché avrebbe lasciato morire di fame suo figlio, Kosmos, di 30 giorni. Si parla dell’influencer Maxim Lyutyi.

Un uomo è stato arrestato poiché avrebbe lasciato morire di fame suo figlio, Kosmos, di 30 giorni. Si parla dell’influencer russo Maxim Lyutyi di 44 anni che sui suoi social diffondeva lo stile di vita vegano e crudista. Il papà avrebbe confessato di aver impedito alla fidanzata, la 34enne Oxana Mironova, di allattare il neonato che è arrivato a pesare 1,3 kg prima di perdere la vita. Il 44enne era certo che per crescere il bambino bastasse esclusivamente un’alimentazione basata sull’esposizione al sole: il “respiro solare“. In combinazione a questa pratica ci sarebbero immersioni frequenti in acqua gelida per rafforzare le difese immunitarie.

La storia drammatica del bimbo

Gli eventi si sono verificati nel mese di marzo 2023. Nelle scorse giornate Lyutyi si è assunto le sue colpe nel corso del processo che lo vede imputato. L’8 marzo la coppia si recò d’urgenza all’ospedale di Sochi in quanto il piccolo “appariva stanco” ma il minore è deceduto in auto nel corso del viaggio. L’uomo aveva tentano, nel corso della fase processuale, di scaricare le colpe sulla donna ma alla fine ha ammesso le proprie responsabilità. Rischia una condanna a 8 anni di carcere e la fidanzata è stata condannata a 2 anni di galera per mancata assistenza.