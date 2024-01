Prima l’influenza, poi l’arresto cardiaco fatale: così è morta la 25enne di Chiaramonte Gulfi

Emergono nuovi dettagli sulla tragica scomparsa della giovane studentessa 25enne di Chiaramonte Gulfi avvenuta ieri

Chiaramonte Gulfi, comunità nel Ragusano, è ancora sotto shock dopo l’improvvisa scomparsa della giovane studentessa universitaria 25enne, morta ieri a seguito di un improvviso malore.

Nuovi dettagli, intanto, sono emersi nelle ultime ore proprio sul decesso della giovane, strappata alla vita proprio quando era ormai prossima alla laurea.

L’influenza, la febbre, in fine l’arresto cardiaco: cosi se n’è andata la studentessa di Chiaramonte Gulfi

Secondo quanto appreso, l’influenza per L.R. (queste le iniziali della povera vittima) sarebbe arrivata nei giorni scorsi, insieme alla febbre alta. Ieri, invece, il malore in casa e l’improvviso arresto cardiaco alla presenza dei genitori. Quest’ultimi, nonostante la richiesta d’aiuto disperata ai sanitari del 118, hanno perso la loro amata figlia. Il personale medico, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che accertare il decesso della giovane ragusana.

