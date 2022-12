Influenza, i farmacisti lanciano l’allarme: mancano i medicinali

I dati relativi all'influenza in Italia si fanno sempre più seri, la Fofi lancia l'allarme sulla carenza di farmaci: "Lo avevamo detto"

Si fa sempre più preoccupante la situazione relativa all‘influenza in Italia.

3,5 milioni sono infatti i cittadini colpiti da febbre, tosse e disturbi respiratori, di cui un milione contagiati soltanto nel corso dell’ultima settimana.

Considerati, dunque, i numeri abnormi, chi va in difficoltà sono le farmacie, in riserva di farmaci per combattere i malanni di stagione.

Fofi (Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani): “Mancano i farmaci e lo avevamo detto”

A lanciare l’allarme sulla carenza di medicinali anti influenza è proprio la Fofi (Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani) per bocca del suo presidente Andrea Mandelli, intervistato dall’Ansa.

“Quest’anno la stagione influenzale è particolarmente seria, con dati in forte aumento, soprattutto tra i bambini. Le farmacie territoriali non hanno difficoltà a gestire il forte aumento di affluenza di cittadini, il vero problema è che mancano i Farmaci. Mancano alcuni antibiotici, anche per bambini – spiega Mandelli- È difficile trovare anche gli antinfiammatori più diffusi, perché in alcuni casi vengono utilizzati anche per i pazienti Covid, oltre che per le malattie a cui erano destinati già prima: scarseggiano anche gli aerosol”.

“Siamo in difficoltà – prosegue Mandelli – ma non ci sentiamo in difetto perché la Fofi aveva previsto questa criticità e messo in guardia il sistema già durante la scorsa in primavera-estate. Se ora i farmaci non ci vengono consegnati, non c’è molto che possiamo fare. La Fofi ha cercato di dare una mano mettendo a punto, ad esempio, la formulazione di uno sciroppo antinfiammatorio per i bambini. Tuttavia anche per la galenica ci sono problemi di assortimento. Le vaccinazioni, invece, stanno andando molto bene, stiamo facendo tantissime vaccinazioni antinfluenzali associati anche alla vaccinazione contro il Covid. Le persone dimostrano di gradire la possibilità di andare in farmacia quando si vuole, senza appuntamento. La vaccinazione in farmacia è un grande successo e rappresenta la testimonianza di come i cittadini vogliano dalle farmacie qualcosa di più”.