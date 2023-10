Infortunio shock per Neymar: “Momento peggiore della mia carriera”

Il fuoriclasse brasiliano verrà sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore

Neymar verrà sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore durante la sconfitta per 2-0 del Brasile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l’Uruguay. L’ex attaccante del Barcellona e del Paris St Germain era in lacrime dopo essere stato portato fuori dal campo in barella a Montevideo e l’attuale club Al-Hilal ha rivelato l’entità dell’infortunio. L’Al-Hilal ha spiegato: “Gli esami medici a cui è stato sottoposto “Neymar”, hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio, sarà sottoposto a un intervento chirurgico e quindi a un programma di trattamento che sarà determinato in seguito”.

L’infortunio durante la gara del Brasile

Il Brasile era in svantaggio al primo gol di Darwin Nunez all’Estadio Centenario quando Neymar è caduto goffamente dopo essersi scontrato con Nicolas de la Cruz poco prima dell’intervallo. Il 31enne, che si è unito all’Al-Hilal, squadra della Pro League saudita, dal Psg in estate, è stato portato via dal campo mentre si copriva il viso con le mani. Dopo che De la Cruz si è assicurato la vittoria dell’Uruguay, Neymar sarebbe stato visto lasciare lo stadio con le stampelle.

Lo sfogo sui social

Il 31enne attaccante brasiliano dovrà stare fermo a lungo e si è sfogato sui suoi account social. “È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente (famiglia, amici). Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, pensando di dover riprendere tutto dopo quattro mesi di recupero”ha detto Neymar. “Ho fede, forse troppa… Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché Egli rinnovi la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.