Neymar viola subito il patto sul tradimento: “Chiedo scusa alla donna che amo”

Neymar ha infranto subito il patto sul tradimento stipulato con la ex compagna: l'asso brasiliano chiede perdono sui social

Aveva fatto discutere l’accordo sul tradimento stipulato da Neymar con la sua fidanzata Bianca Biancardi.

Ebbene, l’asso brasiliano del PSG ha subito disatteso il patto, venendo lasciato dall’ormai ex compagna.

L’ex Barcellona ha ammesso tutto sui social, supplicando la donna a perdonarlo.

“Ho bisogno di te”, scrive, e aggiunge: “Ho sbagliato… Non riesco a immaginarmi senza di te“. Lei non risponde, almeno non pubblicamente, e su Instagram posta le foto delle nozze di un’amica a cui hanno partecipato insieme.

Neymar chiede perdono alla fidanzata

“Lo faccio per voi due e per la tua famiglia. Giustifica l’ingiustificabile. Non c’era bisogno. Ma ho bisogno di te nella nostra vita. Ho visto quanto eri esposta, quanto soffrivi per tutto questo e quanto vuoi stare al mio fianco. E io al tuo fianco. Ho fatto un errore. Ho fatto un errore con te. Mi azzardo a dire che commetto errori ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ma i miei errori nella vita personale li risolvo a casa, nella mia intimità con la mia famiglia e gli amici”, scrive Neymar in un lungo post social a Bruna Biancardi.

“Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che ho sognato di seguire accanto a me, madre di mio figlio/a. Ha colpito la sua famiglia, che oggi è la mia famiglia. Ha raggiunto la sua intimità in un momento così speciale che è la maternità” ha aggiunto Neymar. E ha concluso: “Ti ho chiesto di perdonarmi per i miei errori, per la mia inutile esposizione, ma mi sento in dovere di dirlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non mi posso immaginare senza di te. Non so se ci lavoreremo, ma oggi stai sicura che voglio provare. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore per l’altro ci rafforzerà. Sempre noi. Ti amo”.