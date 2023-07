Inseguimento adrenalinico tra le vie di Bologna, un ragazzo fugge dai carabinieri

Pare essere una classica giornata di servizio per i due carabinieri all'interno della volante che pattuglia per le vie di Bologna.

Tuttavia, a un certo punto, uno dei due militari dell'Arma incrocia uno scooter di grossa cilindrata, un Tmax per l'esattezza, con a bordo un conducente in apparenza troppo giovane.

I carabinieri fanno un’inversione a U e chiedono conferma dalla centrale tramite la radio. Arriva la conferma e scatta l’inseguimento. Il conducente dello scooter, che poi si rivela essere effettivamente un ragazzo che non ha l’età per guidare il mezzo, comincia a fuggire.

L’inseguimento tra le vie di Bologna

Il giovane a bordo del veicolo appena scatta il verde, in quanto era fermo a un semaforo al momento dell’inversione effettuata dai carabinieri, accelera a tutto gas. Passa con il rosso, tampona un’auto e un camion e rischia di cadere, ma niente, rimane in piedi.

Continua ad andare sempre più veloce mettendo a rischio molti automobilisti, a un certo punto sembra che li ha seminati, ma non è così. I carabinieri lo raggiugono, continuano l’inseguimento. Il giovane fa un segno con la mano, forse vuole fermarsi, ma continua ad andare avanti. E a un tratto succede qualcosa di decisivo.