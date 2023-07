Non risponde ai carabinieri, 22enne sorpreso in casa nel Catanese con oltre 5 chili di droga

I carabinieri, insospettiti da un viavai di giovani, hanno fatto irruzione nella casa del 22enne trovando la droga.

I carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi di Riposto e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania), hanno arrestato in flagranza un 22enne responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Seguendo lo strano viavai di giovani nei pressi della sua abitazione, i militari si sono recati all’abitazione del 22enne, con l’intento di effettuare una perquisizione domiciliare.

L’ingresso dei carabinieri

Nonostante si trovasse in casa, non dava segni di risposta tanto da costringere i carabinieri ad accedere sfruttando una finestra dell’appartamento lasciata aperta. Su un tavolo è stato trovato un piatto con un cucchiaio e 8 grammi di cocaina, nonché un borsello con la somma di 1.189 euro.

I militari hanno quindi chiesto al ragazzo se detenesse altra droga e con l’aiuto di due cani del Nucleo Cinofili carabinieri di Nicolosi sono stati trovati all’interno di alcuni mobili 70 panetti di hashish per complessivi 3,7 chili, 23 involucri di marijuana per complessivi 1,3 chili e 2 confezioni contenenti cocaina per complessivi 110 grammi.

Rinvenuti anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni fogli manoscritti riportanti nomi e somme di denaro. Il 22enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto la sua sottoposizione agli arresti domiciliari.

Foto di repertorio