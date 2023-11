Follia in serata, fugge dai carabinieri e scatta l’inseguimento: arrestato 45enne trapanese

L'uomo - con precedenti - avrebbe tentato la fuga, mettendo in pericolo anche i passanti e gli utenti della strada, ma è stato comunque bloccato dai militari dell'Arma.

Folle inseguimento seguito da un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale: è avvenuto a Erice, nel Trapanese, dove la fuga di un 45enne con precedenti dai carabinieri non è andata a buon fine.

L’episodio è avvenuto in tarda serata.

Folle inseguimento a Erice, 45enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato un 45enne trapanese (con precedenti di polizia) per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale poiché per sfuggire al controllo, si sarebbe dato a precipitosa fuga con la propria auto mettendo in serio pericolo l’incolumità dei militari e delle persone in strada.

La pattuglia della stazione, in tarda serata, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in località San Cusumano, ha fermato un’auto con targa francese parzialmente illeggibile. In un primo momento l’uomo alla guida si sarebbe fermato all’Alt intimato dai Carabinieri ma subito dopo, alla richiesta di mostrare i documenti, si sarebbe dato a una precipitosa fuga insieme ad altri 2 passeggeri a bordo.

I militari hanno quindi iniziato l’inseguimento del 45enne, che proseguiva a forte velocità tra i quartieri di San Cusumano e San Giuliano mettendo a rischio l’incolumità dei passanti (scagliando anche per aria alcune sedie di una attività commerciale).

I provvedimenti

Giunto a un’intersezione dove altre auto parcheggiate non gli avrebbero consentito di proseguire la folle corsa, l’uomo avrebbe abbandonato il veicolo proseguendo la propria fuga a piedi. Tuttavia, i carabinieri lo hanno bloccato e, a seguito di perquisizione, lo hanno trovato in possesso di una piccola quantità di droga.

L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.