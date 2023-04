Instagram impazzisce per Bayley: il cane sosia di Snoopy esiste veramente

Il cane razza Sheepadoodle di una famiglia statunitense è la replica in carne e ossa del mitico personaggio nato dalla matita di Charles M. Schulz

“Toh, guarda, quel cagnolino sembra Snoopy!”. Quante volte abbiamo sentito questa esclamazione per poi commentare: “Sì, è vero, lo ricorda”. In questo caso però, direttamente dall’America, la somiglianza che si evince dall’account di Bayeley, il cane razza Sheepadoodle di una famiglia statunitense, fa impressione. La replica in carne e ossa del mitico personaggio nato dalla matita di Charles M. Schulz per i fumetti dei Peanuts è letteralmente impressionante. Talmente tanto da spopolare tra il popolo di Instagram.

Rassomigliante nel fisico e nel carattere

Bayley, che compirà due anni nel maggio 2023, sfoggia la stessa faccia oblunga di Snoopy, insieme alla stessa identica distribuzione dei colori: faccia e un muso bianchi, un adorabile naso nero rotondo e orecchie nere pelose e flosce. Non manca nemmeno la macchia nera sulla schiena. Per di più, rassomiglia al suo più celebre gemello anche per il carattere, serafico, calmo, e pronto a farsi immortalare per foto e video che, in soli tre giorni hanno fruttato da centomila che erano a ltre 260mila follower. Figurarsi che la prima foto dell’account, postata nell’ottobre del 2022, ha raccolto 500 like, mentre la più recente ha superato i 90 mila.

Una differenza sostanziale

Al di là delle somiglianze estetiche, c’è però una differenza fondamentale tra Snoopy e Bayley. Mentre il cagnolino uscito dalla matita di Schulz nell’ottobre del 1950 è un beagle, la razza della star di Instagram è il risultato dell’incrocio di un cane da pastore inglese con un barboncino nano.