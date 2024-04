L’Intelligence italiana alla ricerca di nuovi 007: i profili ricercati e come inoltrare domanda

L'intelligence italiana cerca nuovi profili tecnici da inserire all'interno del proprio organico: ecco come inoltrare domanda

Vi siete sempre chiesti chi siano e come lavorino i servizi segreti? Amate i film con protagonista James Bond? Ebbene, i vostri sogni potrebbero trasformarsi in realtà dato che, come tutti i settori lavorativi, anche (e soprattutto) quello dell’intelligence sta cercando nuovo personale da assumere con l’obiettivo, ovviamente, di aggiornarsi e di restare sempre all’avanguardia per quanto riguarda le tecnologie più avanzate e le competenze necessarie per utilizzarle al meglio.

“Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese – si legge nella nota – per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale.”

Intelligence, le figure ricercate

In questo contesto, dunque, l’intelligence del nostro Paese è alla ricerca di professionalità specifiche nei seguenti settori:

intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect;

cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics;

minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement;

algoritmica per la crittoanalisi;

fotointerpretazione di immagini satellitari;

scienze comportamentali e attività di profiling;

archivistica e digitalizzazione documentale

Oltre alle competenze tecniche, ovviamente, sono richiesti anche “affidabilità, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle Istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza”. Le basi, cioè, per poter essere un agente segreto e svolgere un lavoro prettamente confidenziale.

Diventare 007, come inoltrare la domanda

La procedura per candidarsi è tutta online: bisogna cliccare sul sito della Sicurezza Nazionale nella sezione “lavora con noi”. Il termine ultimo per presentare la propria domanda è la mezzanotte del 31 maggio 2024.

Dopo una preliminare scrematura dei curricula ricevuti, i candidati scelti saranno sottoposti ad ulteriori procedure selettive: la verifica delle conoscenze e competenze tecniche richieste e delle idoneità richieste, cioè quella psico-fisica e attitudinale e quella relativa ai requisiti di affidabilità e sicurezza.

L’eventuale assunzione, infine, avverrà entro una qualifica che sarà definita “sulla base degli esiti della selezione, dei titoli di studio e delle esperienze professionali del candidato”. È così che l’Italia troverà i suoi agenti segreti del futuro.

