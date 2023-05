Intelligenza artificiale, l’allarme: “Può portare all’estinzione dell’umanità”

Alcuni esperti del settore lanciano l'allarme per quanto riguarda l'intelligenza artificiale: potrebbe portare all'estinzione dell'umanità

L’estinzione dell’umanità potrebbe arrivare con l’uso sfrenato dell‘intelligenza artificiale. A lanciare l’allarme sono stati gli esperti del settore tra cui Sam Altman, a.d. del produttore di ChatGPT OpenAI, Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind, e Dario Amodei di Anthropic.

“Mitigare il rischio di estinzione dell’Intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare”, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito Centre for AI Safety.

Anche altri importanti figure del settore come il dottor Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, professore di informatica all’Università di Montreal e Yann LeCunn professore della NYU, considerati dei pionieri nel loro campo hanno deciso di firmare la dichiarazione. Altri esperti invece sostengono che questo scenario sia da considerare alquanto irrealistico. Arvind Narayanan, informatico dell’Università di Princeton, ha dichiarato alla BBC che i rischi da considerare sono altri e non sono minimamente paragonabili a quelli descritti nel documento: “L’attuale intelligenza artificiale non è neanche lontanamente capace di far materializzare questi rischi. Anzi, questo distrae l’attenzione dai possibili danni a breve termine dell’IA”.