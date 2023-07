Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi

Oggi l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere, imparare, pianificare e molto altro

È un fenomeno sempre più discusso. Ogni giorno le macchine migliorano mentre l’uomo si divide tra chi alimenta la rivoluzione e chi ha paura di non essere più indispensabile. Immagiamo il nostro mondo come una sfera divisa a metà: da un lato chi supporta e contribuisce allo sviluppo delle nuove tecnologie; dall’altro chi ne ha paura e pensa che esse stiano rendendo le nostre vite sempre più “disumane”, che possano degenerare fino a rendere l’uomo inutile.

Come tutte le innovazioni, però, l’intelligenza artificiale va contestualizzata. Essa viene indicata come “probabilità strategica” ed è la chiave per trovare nuovi business e nuove strade. In ciò la dimostrazione del fatto che essa non appartiene più al mondo della fantascienza. L’IA sta diventando velocemente un motore di innovazione, sia sul lavoro che sulla vita di tutti i giorni. Ovviamente non ci sono solo aspetti negativi o solo positivi. Nel settore medico, ad esempio, è stata in grado di contribuire alla classificazione di malattie specifiche, analizzando dati clinici attraverso dei programmi ed esaminando in pochi secondi le relazioni tra le varie minacce – trattate come i file pericolosi o indirizzi IP sospetti – e fornire un’analisi accurata dei rischi.

Vari studi dimostrano come l’I.A. sia utile ad accelerare i tempi di smistamento delle analisi degli ospedali e come aumenti la produttività di quest’ultimi del 40%. Oggi l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere, imparare, pianificare e molto altro. Riflettere sull’uso che bisogna fare di questa nuova tecnologia è ormai imprescindibile, anche perché l’eventuale sottoutilizzo causato da una totale diffidenza popolare può portare ad un regresso di carattere culturale ed economico. Allo stesso modo, un abuso porterebbe ad una crisi nel mondo del lavoro.

Giordana Manganaro, Annalisa Buda, Giulia Guarnera

II E Liceo artistico R.Guttuso – Giarre (CT)