“Situazione pericolosa”, interdetta l’area sotto il castello di Pantelleria: ecco perché

La decisione dopo la segnalazione di sassi e rocce distaccatisi dalla parete della storica struttura monumentale.

Interdetta a Pantelleria – in provincia di Trapani – l’area sotto il castello. La decisione è stata presa dal sindaco dopo alcune recenti segnalazioni.

Ecco le motivazioni del provvedimento.

Interdetta area sotto il castello di Pantelleria

Pare che ieri abbiano segnalato la presenza sul manto stradale della piazzetta Vincenzo Almanza, sul lato adiacente il castello, di sassi e rocce distaccatisi dalla parete della storica struttura monumentale. In seguito a un sopralluogo da parte del personale della polizia municipale e del tecnico comunale dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica, è stata accertata “una situazione pericolosa di natura contingente”.

Il sindaco Fabrizio D’Ancona, al fine di tutelare la pubblica incolumità, ha quindi firmato nelle scorse ore un’ordinanza che stabilisce: “… l’interdizione dell’area sottostante il Castello di Pantelleria che si affaccia sulla Piazza Vincenzo Almanza, a partire dall’angolo con il Bar Tiffany fino all’intersezione con la via Lungomare Borsellino, mediante transennamento debitamente segnalato, vietando il transito e l’accesso a tutti i pedoni e veicoli nonché l’installazione/posizionamento di tavolini, sedie ed ombrelloni del vicino esercizio pubblico, nella logica di scongiurare ogni pericolo per la pubblica incolumità, a partire dalla data di pubblicazione della presente fino alla messa in sicurezza della parete del Castello interessata dal cedimento”.