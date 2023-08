Interventi sul fiume Delia, Castellammare spera

Via ai lavori che miglioreranno la capacità d’invaso della diga Trinità, il sindaco Alfano al QdS: “Sull’approvvigionamento idrico contiamo di dare alle aziende agricole una soluzione definitiva”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Hanno preso il via i lavori riguardanti le opere idrauliche che dovranno essere effettuate presso il fiume Delia nel territorio di Castelvetrano, nel trapanese, finalizzate alla messa in sicurezza del corso d’acqua.

L’impresa esecutrice è la “Impresam” di Favara, che agisce per conto del “Consorzio Contrat” di Napoli che si è aggiudicato i lavori. L’importo netto ammonta a 729.192 euro, oltre a 234.583 come somme a disposizione, per un totale complessivo di 963.776 euro.

Una delle caratteristiche principali della città è il passaggio di tre diversi fiumi all’interno del territorio, dall’importanza economica non indifferente. Tra questi, oltre al Belice e il Modione, è presente il fiume Delia: è lungo 43 km e nasce dal Monte Calemici presso il territorio di Vita. Sui benefici di questi interventi ci fa sapere il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, in una nota: “L’impegno del governo regionale prosegue a ritmo serrato attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana, che mette a disposizione i fondi necessari per incrementare i livelli di sicurezza dei corsi d’acqua dell’Isola e al tempo stesso disporre di maggiori quantitativi idrici a beneficio della popolazione e dell’agricoltura”.

Infatti, i lavori daranno un notevole impulso all’innalzamento della capacità d’invaso della diga Trinità, che sbarra il fiume Delia, consentendo, pertanto, di accumulare una maggiore quantità d’acqua che andrà a beneficio degli agricoltori dei vigneti castelvetranesi. Le opere, una volta realizzate, aumentando la capacità di deflusso, svolgeranno, da una parte, una forte azione di mitigazione del rischio nel caso di laminazione delle acque dell’invaso, garantendo, dall’altra, maggiore sicurezza dei territori a valle fino alla foce del fiume Delia, posta alle porte di Mazara del Vallo. Gli interventi riguarderanno essenzialmente la risagomatura degli argini del fiume, la realizzazione di una efficace azione di scerbatura della vegetazione invasiva presente lungo il corso d’acqua e la realizzazione di muri di sponda.

Abbiamo così contattato il Primo Cittadino, Enzo Alfano: “Queste opere consentiranno di pianificare e migliorare l’approvvigionamento idrico attraverso il lago Trinità. è importante per dare modo alle eccellenze agricole del nostro territorio di lavorare senza ulteriori preoccupazioni, già all’ordine del giorno in questo difficile periodo storico. Vigneti ed uliveti già da tempo soffrivano di carenza d’acqua, ma sono certo che adesso questo problema sarà risolto nell’immediato, dopo la fine dei lavori naturalmente. Ci scordiamo sempre quanto sia importante il comparto agricolo in Sicilia, uno dei lavori cardine e trainanti di tutta la nostra economia”.

Sulle tempistiche il sindaco ci fa sapere: “Ho assistito alle dichiarazioni dell’assessorato regionale nella persona di Luca Sammartino, che con grande volontà e coinvolgimento ha detto che il prossimo anno la pianificazione per le aziende può essere fatta con maggiore tranquillità. Quindi mi par di capire che l’iter sarà accelerato al massimo, nel rispetto sempre dei contratti con le ditte aggiudicatarie. Nel 2024 dovremmo raggiungere questo importante obiettivo che fa una sintesi tra uomo e politica”.

