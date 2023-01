L’eredità di Biagio Conte in un’intervista: “Donarsi per il bene della società” – VIDEO

L'intervista per la Comunità Nuovi Orizzonti Sicilia in cui Biagio Conte spiega la sua missione e il suo lavoro a favore di poveri, emarginati e bisognosi.

(askanews) “Noi che abbiamo tutto, non abbiamo tempo per aiutare il prossimo”. Sono le parole di Biagio Conte, in un’intervista inedita realizzata da Antonio Turco, della Comunità Nuovi Orizzonti Sicilia.

Nel giorno dei funerali a Palermo del fondatore della Missione “Speranza e Carità”, scomparso il 12 gennaio scorso.

L’intervista a Biagio Conte sulla sua missione

Nel suo intervento in video per la Comunità Nuovi Orizzonti Sicilia, Biagio Conte ricorda quali sono stati i valori che hanno guidato la sua vita e la sua missione spirituale. Una vita dedicata agli ultimi la sua, ai poveri e agli emarginati di una città meravigliosa ma difficile come Palermo.

“Sento ogni giorno tante persone scoraggiate, sfiduciate, hanno perso la speranza la fiducia, ma no, noi dobbiamo rispondere a questi momenti difficili con la gioia ma anche con la preghiera, dobbiamo tornare a Dio – dice nell’intervista – e dobbiamo tornare anche al nostro prossimo, il nostro simile”. “Non è giusto lasciare indietro i più deboli“, aggiunge.

Per Fratel Biagio è necessario “donarsi per il bene di questa società”. “Diamo un mondo migliore ai giovani, sono preoccupato per il futuro dei giovani, loro sono la generazione futura. Devono migliorare il mondo, ma li abbiamo lasciati soli, gli abbiamo dato un mondo esteriore materialistico, è da dentro che dobbiamo riveder tutto e da qui ripartire, ognuno deve fare la sua parte per costruire un mondo migliore”, diceva.